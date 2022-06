Un nouveau système de planète découvert proche de la Terre

Même si l’on ne trouvera pas de traces de vie sur ces deux planètes, les astronomes peuvent examiner de près les propriétés des deux planètes et étudier leurs atmosphères. Toute étude pourra permettre une meilleure compréhension des planètes, qu'elles puissent accueillir la vie ou pas.

La planète intérieure, nommée HD 260655b, tourne autour de l’étoile tous les 2,8 jours et est environ 1,2 fois plus grande que la Terre et est plus dense. La planète extérieure, au nom de HD 260655c, orbite autour de l’étoile tous les 5,7 jours et est 1,5 fois plus grande que la Terre mais est moins dense.

Michelle Kunimoto explique : "Les deux planètes de ce système sont chacune considérées parmi les meilleures cibles pour l’étude atmosphérique en raison de la luminosité de leur étoile. Y a-t-il une atmosphère riche en volatils autour de ces planètes ? Et y a-t-il des signes d’espèces à base d’eau ou de carbone ? Ces planètes sont des bancs d’essai fantastiques pour ces explorations."