Un nouveau stage pour Remco Evenepoel : comment va-t-il clôturer sa préparation pour le Giro?

Pour être dans les meilleures conditions, Remco Evenepoel a effectué pour un stage en haute altitude près du volcan de Teide à Tenerife avant Liège-Bastogne-Liège. Un stage qui doit le permettre de tenir sur la longueur lors du Giro puisqu’il est basé sur une préparation LHTH (Living high, training high). "Il n’avait donc pas fait de préparation spécifique pour Liège-Bastogne-Liège. Le but était de viser l’altitude maximale avant le Tour d’Italie et ce avec un objectif bien précis. Une fois que vous descendez de la montagne, cet effet commence à s’estomper progressivement. Ainsi, plus vous pouvez conserver ce stimulus longtemps et plus vous terminez le stage près du Giro. Vous pouvez alors en tirer un avantage et le porter profondément dans le tour. Il sera important d’être aussi bon que possible dans la troisième semaine qui peut-être décisive."

Le petit cannibale ne devrait donc pas perdre le bénéficie de son premier stage. Vu qu’il l’a prolongé jusque très tard, les stimulus devraient être présents jusqu’au 28 mai, dernier jour du Giro. C’est une des raisons qui fait que le coureur n’est revenu que ce vendredi en Belgique. Le risque était que Remco Evenepoel se retrouve avec des jambes de béton ce dimanche. Mais le Belge a prouvé le contraire avec son deuxième sacre sur la Doyenne. Tous les signaux semblent donc au vert pour qu’Evenepoel soit prêt et performe pour son premier Tour d’Italie.