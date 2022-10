Un nouveau stade pour l’Union ? La commune de Forest promet un embryon de réponse cette semaine

D’après nos informations, le collège communal n’est pas en mesure de fournir une réponse tranchée. D’abord, parce que ses membres n’ont visiblement pas encore tous leurs apaisements en termes d’impact sur les riverains, la mobilité et la biodiversité du lieu. Ensuite, parce que le dossier est intimement lié aux discussions budgétaires en cours.

Financièrement aux abois comme beaucoup d’autres communes bruxelloises, Forest s’attelle à la confection délicate de son budget 2023. Or, l’éventuelle cession de ce terrain communal – la plaine du Bempt – à l’Union pose de nombreuses questions d’ordre financier.

Les milliers de jeunes qui s’entraînent sur les terrains de sport du Bempt y auront-ils encore accès ? Dans le cas contraire, combien coûterait un déménagement de ces infrastructures-là ? Plus largement, la commune doit-elle privilégier une sorte de bail emphytéotique ou une vente pure et simple de son terrain ? Et le cas échéant, à quel prix ?

Toutes ces questions sont autant d’inquiétudes pour le collège Écolo/PS, qui rappelle, en outre, n’avoir reçu aucune offre financière concrète de la direction de l’Union pour le rachat ou l'occupation de son terrain.