Un nouveau site d’escalade en plein air à Viroinval

Bonne nouvelle pour les fans d’escalade ! Depuis quelques semaines, ils peuvent emprunter de nouvelles voies en plein air, dans une ancienne carrière située à Viroinval.

“Carrière Prosper”, voilà le nom du lieu-dit qui abrite désormais une vingtaine de voies d’escalade allant du niveau 4C au 7A (plutôt pour grimpeurs confirmés donc). Pour adapter la carrière, il a fallu quelque cinq cents heures de travail. “Il faut enlever les pierres instables, bien inspecter la qualité du rocher et éventuellement y remédier, et puis seulement à la fin on commence à forer des trous pour installer ce qu’on appelle 'les broches', c’est-à-dire les points d’assurage”, détaille Koen Hauchecorne, responsable rochers à la fédération flamande d’escalade (cette fédération gère ce site et une douzaine d’autres, et c’est plus ou moins pareil pour son pendant francophone).

Entre un et deux nouveaux sites par an

L’escalade a le vent en poupe en Belgique. Pourtant, seuls un à deux sites de ce genre sont inaugurés chaque année chez nous. “Il faut déjà les trouver, explique Koen Hauchecorne. Parfois, les parois sont situées le long d’un chemin de fer ou d’une route, ou encore au sein d’une réserve naturelle. Il y a beaucoup de contraintes qui font qu’on ne peut pas grimper un rocher naturel. Et outre cela, il faut obtenir des permis d’environnement et respecter les conditions imposées dans ces permis. Tout cela représente beaucoup de travail”.

Actuellement, la plupart des sites d’escalade naturels sont regroupés sur Namur, Dinant ou Liège. Ce nouveau lieu plus isolé permettra donc de disperser un peu les amateurs de grimpette. Pour y accéder, il faut cependant faire partie d’une fédération d’escalade belge ou étrangère, ou être accompagné d’un membre d’une de ces fédérations.