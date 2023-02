Un nouveau single de Depeche Mode arrive le 9 février!

Il s’agira du premier album du groupe en 6 ans, qui fait suite à Spirit, sorti en 2017.

Le 26 mai 2022 était marqué par le décès d’Andy Fletcher. Martin Gore et Dave Gahan ont communiqué via les réseaux sociaux ce qui avait déjà été avancé : c’est bien de " cause naturelle " qu’est parti le claviériste et cofondateur du groupe. Une dissection aortique l’a emporté à l’âge de 60 ans.

Le musicien britannique avait travaillé comme claviériste et bassiste de 1980 à nos jours.

Andy Fletcher avait cofondé Depeche Mode en 1980, jouant sur 14 albums du groupe et assurant les tournées jusqu’en 2018. En 2020, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec les autres membres.

Depeche Mode passera d’ailleurs par la Belgique pour un concert sold out le 20 mai 2023. A cette occasion, notre animateur Dominique Ragheb a rencontré le chanteur Dave Gahan lors de sa conférence de presse à Berlin. Il y évoquait d’ailleurs la douleur de la perte d’Andy Fletcher :