Un nouveau ruban rose pour les 15 ans de la lutte contre le cancer

"Plus gros, plus petit, plus pointu ou plus rond, avec ou sans cicatrices, chaque sein est normal et a sa propre histoire !" Le nouveau ruban, sur lequel des seins différents seront représentés, est de couleur rose, annonce-t-elle.

Le nouveau ruban sera disponible dès mercredi dans environ 1.100 magasins. Il sera vendu au prix de 4 euros, dont 2,80 euros seront directement versés à des projets que Pink Ribbon concrétise.

Afin de rendre hommage aux 70 candidates de ce concours, une plateforme en ligne a été créée afin de publier tous les dessins accompagnés de leur histoire. Les visiteurs ont la possibilité de faire un don sans engagement.