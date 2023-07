Un nouveau Resto du Cœur ouvre ses portes à Mariembourg, près de Couvin, en province de Namur, annonce lundi la Fédération des Restos du Cœur. La cheffe Isabelle Leloup est aux fourneaux de ce 20e Resto belge.

"Dans la région de Couvin, très peu d’associations proposent des repas complets à moindre coût aux personnes en situation de précarité", explique Frank Duval, président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, dans un communiqué. "Afin de combler ce manque et de répondre à la forte demande, l’ASBL Solidarités Plurielles de l’Entre-Sambre et Meuse a lancé l’Assiette du Cœur à Mariembourg en novembre dernier. Aujourd’hui, nous accueillons le restaurant au sein de notre grande famille des Restos du Cœur." L’établissement ouvre deux jours par semaine, mardi et jeudi, et propose deux services. La salle peut accueillir une vingtaine de convives par service. Les repas se composent d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Il est également possible de réserver des plats à emporter. Le coût d’un repas varie en fonction des revenus du bénéficiaire, mais n’excède pas les 4 euros. Le nouveau Resto accueille aussi une assistante sociale de l’ASBL Solidarités Plurielles. Celle-ci est présente lors de chaque service pour répondre aux questions des bénéficiaires, effectuer certaines démarches administratives ou encore trouver des solutions d’accompagnement social. Enfin, ce 20e restaurant se distingue des autres par la présence en cuisine d’Isabelle Leloup, qui est aussi responsable du site. Cette cheffe renommée est forte de 30 ans d’expérience en tant qu’indépendante et cheffe de deux restaurants. Elle prépare elle-même les repas des bénéficiaires.