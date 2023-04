Un nouveau réseau social voit le jour, et fait trembler Elon Musk

Jusqu’à présent, la plateforme Substack était bien connue des blogueurs, des journalistes et des auteurs, qui pouvaient y partager (moyennent quelques euros) leur contenu directement dans la boite mail de leurs lecteurs.

Mais cette semaine, Substack s’est attaqué à Twitter, en lançant Notes, un nouvel outil, situé dans un onglet spécial, qui transforme la plateforme en réseau social. Inutile de le nier, on sent très clairement l’inspiration : chaque message peut être accompagné de liens et de photos (pas de vidéos pour l’instant); on peut liker un contenu, et même le "restack", soit le retweeter pour ses followers.

Certes, sur le papier, Notes n’est jamais qu’un concurrent de plus pour Twitter, dans la veine de Hive, Mastodon, ou encore Post. Mais la plateforme possède un avantage non négligeable : de nombreux noms sont conquis par le service depuis de nombreuses années (on y retrouve notamment Margaret Atwood, l’autrice de La Servante Ecarlate, et de plusieurs journalistes), et les lecteurs qui y dévorent et paient du contenu sans sourciller.

C’est sans doute pour cette raison qu’Elon Musk a eu peur de cette offensive en début de semaine. Pour contrer Substack, le milliardaire a en effet tout simplement demandé à ses équipes de limiter les contenus provenant de Substack. Un auteur pouvait partager un lien vers son contenu Substack, mais ses followers sur Twitter ne pouvaient plus y réagir.

Une défense risible, qui a récemment été levée, mais qui prouve qu’Elon Musk sent peut-être le vent tourner. Que ce soit sur Notes, Post, Mastodon, Hive, ou tout autre nouveau venu, il est désormais certains que l’avenir se jouera conjointement (voire sans) Twitter.