Un nouveau réseau met les œuvres d’art des maîtres flamands "dans leur lieu"

Le coup d’envoi du réseau "Les maîtres flamands dans leur lieu" a été donné jeudi à Tongres. Avec cette nouvelle campagne "Maîtres flamands in situ", les "anciens maîtres" comme les "nouveaux maîtres" de l’après-Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale, sont placés sous les feux de la rampe nationale et internationale.

Ce nouveau réseau déployé dans 75 endroits en Flandre s’ajoute au réseau temporaire des "Maîtres flamands in situ" qui a permis aux touristes de découvrir 45 joyaux artistiques cachés des 15e, 16e et 17e siècles, entre 2018 et 2020.