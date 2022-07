Un nouveau record pour Queen !

L’an dernier, cet album compilatif de Queen, Greatest Hits, était déjà en passe de s’installer à la première place des charts albums britanniques de la semaine.

La raison de ce nouvel engouement ? La réédition du 40e anniversaire sortie en juin 2021, qui s’est écoulée principalement en formats physiques (86% des ventes).

Il s’agissait déjà de la cinquième semaine au top du "Official Albums Chart". Lorsque le Greatest Hits était sorti en 1981, il y avait passé quatre semaines consécutives entre les mois de novembre et de décembre.

La célèbre compilation atteignait finalement le top 10 du classement américain du Billboard en 2020.

Depuis sa sortie en octobre 1981, le Greatest Hits est resté 413 semaines dans ce classement américain. Son dernier record avait été d’atteindre la 11e place en 1991.

Ce n’est pas la première fois qu’on constate un tel record pour un album du groupe. Le Greatest Hits I II & III : The Platinum Collection, qui compilait les 3 best of, avait atteint la 6e place en 2019, soit 17 ans après sa sortie officielle américaine, tandis que l’album Queen était en 4e place en 1992.

Côté anglais, le Greatest Hits est l’album le plus vendu avec désormais 7 millions de copies. Il est resté plus de 1000 semaines dans le classement britannique, dont 4 en première place. Le seul n°1 que le groupe a jamais eu aux Etats-Unis était pour l’album The Game en 1980.

Le Greatest Hits est par contre n°1 des ventes en vinyles aux USA, une position atteinte grâce à des actions récentes menées par les magasins Target et Walmart.

Un beau cadeau pour Brian May qui fête ses 75 ans cette semaine ! L’occasion de revenir sur sa carrière dans un dossier complet documenté par Laurent Rieppi.

Brian May a aussi reçu récemment un diplôme honorifique de l’Université de Hull, en tant que Docteur honoris causa.

Le guitariste, producteur, et astrophysicien depuis 2007 a reçu son diplôme lors de la première cérémonie de ce 14 juillet.

Une semaine définitivement riche en actualité pour le musicien qui a sorti un nouveau titre avec Graham Gouldman de 10CC.

La collaboration entre les deux hommes est née en parallèle aux premières images historiques prises par le télescope James Webb Space (JWST) lancé en décembre dernier, et entré en orbite en janvier. C’est le plus puissant lancé dans l’espace jusqu’ici.