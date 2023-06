Un nouveau record pour Marta, légende du foot brésilien : une sixième Coupe du monde à 37 ans !

États-Unis 2003, Chine 2007, Allemagne 2011, Canada 2015, France 2019 et, bientôt, Australie & Nouvelle-Zélande 2023 : la Brésilienne Marta, l'une des meilleures joueuses de tous les temps, participera d'ici trois semaines à sa sixième Coupe du monde consécutive.

Marta Vieira da Silva, de son nom complet, est une habituée des records de prestige : elle détient déjà celui du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde, hommes et femmes confondus (17, et ce n'est peut-être pas fini !), devant l'Allemand Miroslav Klose (16).

Cet été, elle va s'emparer du plus grand nombre de participations à la Coupe du monde (6). Une longévité exceptionnelle pour la N.10 de la Seleção Feminina de Futebol, qui évolue en club à Orlando Pride, aux États-Unis.

Le Brésil figure dans le Groupe F de la Coupe du Monde 2023 en compagnie de la France, de la Jamaïque et du Panama. Marta pourra-t-elle profiter de ces trois rencontres pour passer le cap symbolique des 20 buts ? Réponse cet été, en direct sur la RTBF...