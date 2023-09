Un nouveau record pour les volleyeuses du Nebraska ? Les Huskers remportent un point après un rallye de 71 secondes

Les volleyeuses américaines des Nebraska Huskers sont rentrées récemment dans l'histoire du sport en battant le record d’affluence pour un événement sportif féminin lors d'un match qui a réuni... 92.003 personnes au Memorial Stadium de l’Université du Nebraska, aux Etats-Unis, le 30 août dernier.

Depuis lors, les universitaires du Nebraska continuent de s'illustrer. Lors de la rencontre qui les opposait à leurs rivales du Kentucky dimanche, les Huskers ont remporté un point au terme d'un rallye qui a duré plus d'une minute, plus de 71 secondes, et très exactement 1:11.500, si l'on en croit le chronométrage des Huskers. Un échange de toute beauté et très disputé !