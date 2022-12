Un nouveau record est attendu en 2022 dans la consommation de charbon, selon l’AIE

"Le monde est proche d’un pic dans son usage de l’énergie fossile, avec en premier le déclin attendu du charbon, mais nous n’y sommes pas encore", résume Keisuke Sadamori, directeur des Marchés et de la sécurité énergétiques à l’AIE. "La demande de charbon résiste et atteindra probablement son plus haut historique cette année, poussant les émissions mondiales à la hausse".

"En même temps, de nombreux signaux montrent que la crise actuelle accélère aussi le déploiement des renouvelables, l’efficacité énergétique, le recours aux pompes à chaleur", ajoute l’expert, pour qui "les mesures gouvernementales seront déterminantes" pour accélérer ce mouvement.

L’Europe, confrontée à la baisse des livraisons gazières de la Russie, devrait sa consommation de charbon augmenter en 2022 pour la 2e année consécutive.