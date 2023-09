Un nouveau record de température en France

Il a fait 31,5°C à Paris lundi, troisième jour successif à plus de 30°C, et la chaleur devrait augmenter mardi : 34°C sont prévus dans l’après-midi, comme à Lyon, Limoges, Dijon ou Bordeaux. A Clermont-Ferrand ou Toulouse, on attend même 35°C.



Cette chaleur remarquable est conforme aux observations des climatologues, selon lesquelles le changement climatique d’origine humaine augmente non seulement la sévérité des canicules mais aussi leur précocité ou leur survenue tardive.

"Les records de 2003 ou 1947 sont globalement effacés sur certaines régions. Ces canicules récentes ont redessiné la climatologie de la France", a souligné lundi Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

L’organisme n’a pas déclenché de vigilance orange voire rouge comme le mois dernier, mais 43 départements, principalement dans l’ouest et le centre, ont été placés au premier niveau de vigilance (jaune), qui avertit les habitants d’être attentifs, sans plus de précautions. La semaine promet d’être rude…