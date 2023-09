Un nouveau quartier durable et un parc paysager verra le jour sur l'ancien site de l'OTAN

Actuellement, les terrains appartiennent à la Défense et abritent une école européenne provisoire ainsi que le procès des attentats. La réalisation du plan se fera progressivement. Conformément à un accord entre la Région bruxelloise et la Région flamande, une collaboration a été mise en place entre les administrations régionales, perspective.brussels et Departement Omgeving, pour élaborer un cadre commun de développement du site et ses environs, a précisé le cabinet du ministre-président bruxellois, dans un communiqué. Ce cadre commun a résulté en l'élaboration d'un projet de PAD, côté bruxellois, et d'un projet de GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), côté Flandre.