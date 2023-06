Un nouveau projet en télé pour Caroline Margeridon, l’antiquaire de "Affaire conclue"

L’antiquaire semble donc décidée à conserver sa place sur le banc des acheteurs de "Affaire conclue", quoique l’annonce du départ de Sophie Davant ait été difficile à encaisser pour elle.

Au fil du temps, les deux femmes avaient en effet noué une amitié fusionnelle. De ce fait, l’idée de ne plus travailler aux côtés de sa meilleure amie semble encore difficile à envisager pour Caroline Margeridon. "Si Soso part, je vais en crever. On est devenues tellement proches, on se voit encore plus dans la vie que sur les tournages", a d’ailleurs déclaré cette dernière auprès de nos confrères de Télé Star.

Pourtant, c’est d’ici peu Julia Vignali qui reprendra les rênes de l’émission de brocante diffusée sur France 2, de sorte que Sophie Davant puisse embrasser cette nouvelle étape de sa carrière.