Un nouveau pont sur l’E411 et des travaux à Bierges pour supprimer les bouchons à l’entrée du zoning nord de Wavre

D’abord, il est prévu de dédoubler la sortie venant de Namur pour augmenter la capacité du trafic vers le zoning nord. "En fonction des conditions climatiques, les travaux pourraient avoir lieu en fin d’année ou au début de l’année prochaine", précise le ministre.

Ensuite, dans quelques mois, une demande de permis sera introduite pour le gros morceau : la refonte complète de l’échangeur, qui comprend la construction d’un nouveau pont sur l’autoroute (juste avant le pont existant quand on vient de Namur). Le principe général de ces futurs aménagements est de séparer les flux de circulation qui s’entremêlent aujourd’hui, provoquant ralentissements et congestion. D'où qu'on vienne et où qu'on aille, les cheminements seront plus aisés. Le trafic sera complètement redistribué.