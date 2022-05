Un nouveau pont en verre vertigineux entre deux montagnes au Vietnam.

Les autorités vietnamiennes cherchent à attirer les visiteurs dans le pays après deux années de fermeture due au Covid-19, qui ont empêché pratiquement tous les voyageurs étrangers de se rendre au Vietnam.

À la mi-mars, le pays communiste a mis fin à la quarantaine pour les visiteurs internationaux et réintroduit les exemptions de visa pour les touristes de 13 pays. Le Vietnam s'apprête à accueillir les Jeux d'Asie du Sud-Est dans deux semaines, avec plus de dix mille athlètes et accompagnateurs attendus.

Bach Long est le troisième pont en verre du Vietnam. "J'espère que ce pont attirera davantage de touristes nationaux et internationaux dans notre région", a déclaré Bui Van Thach, un habitant de la région, après l'avoir traversé.