Un nouveau pont en Biélorussie à proximité de l’Ukraine : les troupes russes sont-elles vraiment sur le départ ?

Pour le chercheur de l’IRSD, il est fondamental de pas perdre de vue la dimension d’esbroufe et de propagande : "On sait à quel point les Russes savent manier l’art de l’esbroufe tout en tentant de ne pas dépasser la ligne frontière. La construction de ce pont peut avoir une visée déstabilisatrice et de propagande. Dans le cadre de ces exercices conjoints Russie-Biélorussie, cela montre à quel point on se trouve dans une posture qui veut tout laisser présager d’un caractère potentiellement agressif".

On est dans une dimension de guerre psychologique très intense

Mais de là à anticiper une invasion, Nicolas Gosset recommande la plus grande prudence : "Il n’est pas dans l’intérêt immédiat de la Russie ni même dans ses capacités directes, d’envahir l’Ukraine. Ce qui est important pour le pouvoir russe et l’état-major russe, c’est que les chancelleries occidentales, l’OTAN, les Etats-Unis, se disent que "c’est possible, ils en sont capables et ils y pensent". Et déjà en mettant cela en place, l’objectif est atteint. On est dans une dimension de guerre psychologique très intense. Et cela pèse évidemment d’abord sur les Ukrainiens. Ce qui se produit actuellement est en train de détruire l’économie ukrainienne. L’objectif de la Russie, c’est la mise sous influence politique par la pression psychologique, par les attaques cyber, par la mise sous dépendance économique du pays… En fait, ils sont en train d’atteindre leurs objectifs principaux. Ce qui, en revanche, ne fonctionne pas, c’est la division du camp occidental, la rupture du lien de solidarité entre les Occidentaux et les Ukrainiens. Quand on lit le communiqué de l’OTAN d’hier, on voit à quel point il y a une prise en compte très forte de cette dimension psychologique, ils ne sont pas dupes".