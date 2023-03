Un nouveau plan de stationnement dans la commune d’Aubange, principalement à Athus

Le Conseil communal aubangeois a approuvé un nouveau plan de stationnement à Athus. Il verra le jour bientôt, mais pas avant le deuxième semestre de l’année pour permettre la pose de la signalisation adéquate.

Dans Athus, mais aussi dans d’autres localités, des zones bleues ont été établies.

Autorisation de stationner 5 h mais aussi 2 h

"Il s’agit de la zone située derrière le quartier de la gare mais aussi un petit quartier du côté de la rue Altzinger, précise le bourgmestre François Kinard. Ce sont des rues qui sont particulièrement étroites et nous ne voulons pas retrouver des véhicules qui tamponnent des places alors que les riverains ont déjà du mal à se garer. Nous désirons apporter des solutions à 2 problématiques. Tout d’abord, les places qui sont tamponnées par des personnes qui prennent, notamment, le train et qui se garent tout près de la gare. Nous devons essayer de rendre ces places aux riverains et aussi, au début de la grand-rue, aux commerçants. Pour les commerces, nous avons des problèmes de rotation de véhicules. Toutes les zones seront de 5 h sauf le début de la grand-rue, qui est pour le moment en test, où sera instaurée une zone bleue de 2 h. Ce qui n’empêche que si on désire se rendre dans un commerce pour 3 h ou 4 h, on peut simplement stationner dans une zone 5 h ou dans une zone qui n’est pas une zone bleue".

Les résidents pourront garer leur véhicule sans contrainte

Une vignette permettra aux riverains d’être exemptés de ce règlement.

Les résidents, ainsi que pas mal d’autres services comme les services publics et les services d’urgence ne sont, évidemment, pas touchés par cette interdiction de " stationner " ad vitam dans une zone bleue. Comme l’explique François Kinard. "Les riverains ont droit à une vignette. Il faut qu’ils soient, obligatoirement, inscrits à la commune et nous prouver qu’ils possèdent un ou deux véhicules en leur nom, là où ils résident. Quand ces conditions seront remplies, ils auront droit à une vignette sans limite de temps de stationnement".

Les véhicules longs seront interdits, même la nuit

La région des Trois Frontières est confrontée à un phénomène, que l’on constate dans les grandes villes, avec les sociétés luxembourgeoises, françaises et aussi belges qui utilisent l’espace public comme parking pour leur parc automobile.

"Les véhicules trop longs qui font plus de 5,25 mètres vont être interdits dans des zones spécifiques sur des axes principaux là il y a le plus de passage, déclare le bourgmestre. Il y a aussi des rues trop étroites comme à Rachecourt où on a préféré aussi prendre cette interdiction pour libérer de la place et avoir une meilleure circulation".