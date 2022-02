Un nouveau plan de circulation dans le centre de Bruxelles : ce n’est pas le moment selon le MR

Selon lui, les libéraux ont été à l’initiative du piétonnier (ndlr : avec le PS avec lequel ils étaient en majorité) qui n’est plus remis en cause aujourd’hui. "Nous devons par contre être extrêmement vigilants à ne pas enclaver le Pentagone et à avoir une accessibilité sans faille vers les noyaux commerciaux".

David Weytsman pense par ailleurs que ce n’est pas le moment de nouvelles transformations, alors que les habitants et commerçants du Pentagone se remettent à peine d’une crise majeure qui les touche durablement et durement. Comme lui, Els Ampe pense que la Ville a besoin d’un plan commercial et non d’un énième plan de circulation.

Les vrais problèmes de mobilité et de sécurité routière ne sont pas dans le Pentagone, mais à Laeken, par exemple, jugent encore les libéraux.