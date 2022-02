Un nouveau plan de circulation à Bruxelles

Le Pentagone devrait devenir une "zone apaisée" avec davantage de place octroyée aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun.

Dans le Pentagone, le piétonnier sur les boulevards du centre sera en quelque sorte la colonne vertébrale de la future zone d’ensemble apaisée. Globalement, en dehors de celui-ci, tous les modes de transport resteront possibles, mais le trafic de transit sera rendu très compliqué. Le trafic automobile sera toujours possible si le centre constitue la destination de l’usager. Dans le cas contraire, le trafic motorisé sera systématiquement renvoyé vers la Petite Ceinture selon le principe de boucles de circulations, en recourant au sens unique et à des filtrages (accès réservé aux riverains, commerçants, etc..). Les cyclistes ne seront pas oubliés : leur circulation du nord au sud du Pentagone sera améliorée via la création d’une rue cyclable entre les rues Van Artevelde et de Laeken.

De nouvelles lignes de tram (reliant Rogier à Neder-Over-Heembeek et Belgica à la Gare Centrale), une nouvelle ligne de métro (reliant le centre-ville au Nord et au Sud de la Région), le réaménagement du boulevard Adolphe Max, de la rue Sainte-Catherine et des rues autour du nouveau centre administratif Brucity sont notamment à épingler.

(Source : Good Move – Bruxelles Mobilité)