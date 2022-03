Un nouveau permis pour Walibi : le parc pourra ouvrir à 100% samedi, sans crainte de poursuites judiciaires

On peut néanmoins supposer, très logiquement, que les modifications apportées par l’administration wallonne concernent les aspects environnementaux qui ont justifié l’annulation du permis précédent par le Conseil d’Etat. A savoir, notamment, le contrôle des nuisances sonores et les dix jours de fermeture imposés à Walibi pour compenser les dix journées exceptionnelles (avec ouverture jusque 23 heures et augmentation des niveaux de bruit) qui lui étaient accordées par ailleurs.

En 2018, la Région wallonne avait autorisé Walibi à placer ces jours de fermeture à n’importe quel moment dans l’année, y compris durant la période où le parc est fermé. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une réelle compensation pour les riverains exposés au bruit.

Le nouveau permis impose-t-il à Walibi de placer ces jours de fermeture en pleine saison? Si c’est le cas, la direction du parc aura sans doute du mal à le digérer. Elle a toujours considéré que ces compensations étaient disproportionnées.

Si elle considère que les conditions d'exploitation imposées par le nouveau permis sont trop contraignantes, la direction de Walibi pourra toujours introduire un recours. Les riverains pourraient aussi contester le permis s'ils estiment que les nuisances restent trop importantes. La saga n'est donc peut-être pas terminée. Mais en attendant, Walibi ouvrira ce samedi avec toutes ses attractions.