Un nouveau passeport belge, plus sûr, disponible dès le 7 février et inspiré de la BD belge

Les illustrations de l’actuel passeport belge dataient de 2008. Il était temps d’en changer. Le passeport belge arbore donc un nouveau design. La bande dessinée belge est la thématique choisie. La fusée de Tintin, dans Objectif Lune, figure en page de garde. D’autres héros de la BD belge figurent sur d’autres pages, Blake & Mortimer, les Schtroumpfs, Natacha, le Marsupilami, Bob et Bobette, Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Largo Winch. On a choisi, dit la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, "un design qui représente bien notre pays, ses arts et sa culture", avec "une touche de talent, d’expertise, d’humilité et d’humour".

Pour ce thème "jeune, moderne et artistique", pour reprendre les mots de Dominique Bulcke, le Chef de la Direction "documents de voyage et identité" au SPF Affaires étrangères, des maisons d’édition et ayants droit de 17 séries de BD belges ont été sollicités et ont répondu souvent "avec enthousiasme", selon le SPF Affaires étrangères.