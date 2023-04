La visite autonome du parcours Johanna est l’occasion de redécouvrir l’histoire de ce lieu et des souterrains d’extraction d’ardoise sous un nouveau jour. Grâce à des projections audiovisuelles et à des illuminations extraordinaires, il vous sera possible d’en apprendre un peu plus sur la vie et les conditions de travail des ardoisiers.

Il vous est tout de même conseillé de porter de bonnes chaussures pour partir à la découverte des artères du musée qui s’étendent à 42 mètres sous terre.