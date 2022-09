Un nouveau Parc National en Belgique ? 4 projets en lice... !

Le Hoge Kempen est, pour le moment, l’unique parc national de Belgique. Situe en Flandre, en province de Limbourg, il s’étend sur 12.000 ha de forêts et de landes.

Pour cette émission spéciale, Adrien Joveneau a donné rendez-vous à Gwenaëlle Dekegeleer, journaliste spécialiste des questions environnementales et Antoine Lebrun, directeur général du WWF Belgique au cœur du premier et seul Parc National de Belgique, le Parc National de Hoge Kempen dans la province du Limbourg. Un lieu emblématique et incontournable pour nous présenter les quatre espaces naturels wallons candidats au titre de Parc National.

Du côté francophone, gouvernement wallon veut promouvoir certains espaces naturels de grand intérêt. 4 projets ont été sélectionnés et deux obtiendront le statut de parc national fin d’année 2022.

Pour rappel, "Un parc national est défini comme un territoire inclus dans un périmètre reconnu, délimité géographiquement, de taille suffisante avec une valeur naturelle exceptionnelle et une ambition internationale" selon la définition du portail wallon pour la biodiversité. Ce dernier se distingue d’un parc naturel par l’aspect récréatif qui constitue un objectif principal alors qu’il n’est que secondaire et non obligatoire pour les parcs naturels.

Pour qu’un espace naturel se transforme en parc national, il existe plusieurs critères de sélection :