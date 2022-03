Un nouveau parc d’attractions Super Nintendo World ouvrira ses portes aux États-Unis

Après un premier parc situé au sein d’Universal Studios Japan à Osaka, Nintendo et Universal poursuivront leur collaboration à Universal Studios Hollywood, aux États-Unis.

Le concept sera similaire, à savoir, une plongée immersive dans l’univers du plombier moustachu, avec un “Power Up Band.” À savoir un bracelet connecté qui permet aux visiteurs de “jouer” et d’obtenir le plus de pièces d’or possible aux quatre coins du parc.

Universal et Nintendo ne précisent pas si les attractions seront les mêmes qu’au Japon. Pour rappel, on y retrouvait une version en réalité augmentée de Mario Kart, une attraction centrée sur Yoshi, ainsi qu’une foule de mini-jeux.