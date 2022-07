Un nouveau parc au quai des Matériaux : le chantier débutera en septembre

Le chantier en vue de la réalisation du nouveau parc prévu au quai des Matériaux, le long du canal, entre la place des Armateurs et Sainctelette, débutera en septembre prochain. C’est ce qu’a annoncé Beliris (l’accord de coopération Etat fédéral-Région bruxelloise) sur son site Internet.

"A partir d’août 2022, préalablement aux travaux d’aménagement du nouveau parc, auront lieu les états des lieux et investigations complémentaires au niveau des égouttages sur le Quai des Matériaux bordant le bassin Beco", indique Beliris. "Les travaux d’aménagement du parc commenceront en septembre."

28.000 mètres carrés

À ce moment, ajoute Beliris, une séance d’information sera organisée à destination des riverains. Car les travaux sont importants : le parc doit s’étendre sur 28.000 mètres carrés. "Une première phase de mise en œuvre du parc commencera par des travaux de démolitions, de construction d’égout et de revêtements de sol. Ils se poursuivront par l’aménagement de deux terrains de sport, d’un bac à sable et de divers aménagements paysagers." Exemples : des gradins, des escaliers ou encore plantations d’arbres à hautes tiges.

Viendra ensuite la seconde phase du chantier. Elle consiste en la démolition d’anciens hangars portuaire et "à gérer les risques liés à la pollution du sol". Terrains de sport et bac à sable et puis réalisation d’un skatepark. Selon nos confrères de BX1, celui-ci devrait être le plus grand de la Région bruxelloise avec plus de 2200 mètres carrés.

La fin du chantier est annoncée pour l’été 2024.