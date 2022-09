Un nouveau musée impressionniste dans une ancienne demeure de Monet, près de Paris

"On a travaillé à identifier des marqueurs d’architecture, l’évocation d’une corniche, des rideaux, un lambris, et voir ce qu’il fallait compléter […] sans aller trop loin et tomber dans le pastiche maladroit", glisse Loup d’Avezac, architecte de l’agence Lacaa.

Entre odeur boisée et lampes marines, la pièce la plus originale plonge le visiteur dans le travail de Monet à bord de son bateau-atelier, qu’il fit construire pour peindre sur l’eau, au plus près du motif.

Durant la période où il vécut à Argenteuil, Monet réalisa 259 tableaux, dont plus de 150 ont ce territoire pour sujet. Parmi ces toiles, "Le pont d’Argenteuil" fut représenté à sept reprises en 1874. Le peintre peaufine sa technique picturale, joue sur la lumière du jour, les formes géométriques et la fluidité du fleuve.

Sa maison se glisse aussi en toile de fond de plusieurs tableaux. Les volets verts se distinguent dans "Camille Monet dans le jardin à Argenteuil" (1876). Sa "Femme assise dans le jardin" (1876) esquisse l’ancienne véranda.