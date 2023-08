Un nouveau "monument national" pour protéger le Grand Canyon (Arizona) des sociétés minières

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi lors d’une visite dans l’État de l’Arizona la création d’un nouveau "monument national". La zone concernée se situe à proximité du parc national du Grand Canyon déjà existant.

Baptisé "Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni – Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument" (là où les peuples indigènes errent et nos empreintes ancestrales​​​​​​) , le territoire en question fait depuis longtemps l’objet d’une bataille entre sociétés minières, intéressées par les importantes réserves d’uranium qui s’y trouvent, et populations autochtones, qui considèrent la zone comme une terre sacrée.

Le moratoire interdisant l’exploitation minière est actuellement en vigueur, mais expirait en 2032. La création d’un monument national permettra une protection permanente des lieux.

Selon Joe Biden, la reconnaissance de la zone répond à une promesse faite aux peuples indigènes qui y vivent et protège les paysages emblématiques des États-Unis pour les générations futures.

Une décision du président seule permet la création d’un monument national alors que l’instauration d’un nouveau parc national requiert le soutien du Congrès. Dans la perspective de l’élection présidentielle de l’année prochaine, Joe Biden tente de redorer son blason écologique, fortement entaché début d’année par le feu vert donné à de nouveaux forages pétroliers et gaziers dans le nord de l’Alaska.

L’administration Biden-Harris a annoncé un investissement de 44 millions de dollars pour renforcer la résilience climatique dans l’ensemble du réseau des parcs nationaux américains.