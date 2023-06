Un nouveau membre mystère apparaît sur scène avec Slipknot

Dès l’annonce de son retrait du groupe, un post a été partagé avec une photo, rapidement supprimée pour laisser place à ce qui semble être celle du nouveau membre. La même personne encore non-identifiée s’est produite sur scène dans le cadre du Nova Rock hier soir.

Slipknot y a joué deux nouveaux morceaux — "The Blister Exists" et "Purity" — pour la première fois en huit ans. La formation a aussi proposé "Liberate", une première depuis 2016, et "Yen", extrait de l’album The End, So Far de l’an dernier, qu’il n’avait encore jamais proposée sur scène.