Un nouveau logo et une nouvelle image pour la ville d’Arlon

La ville d’Arlon souhaitait que sa communication soit " percutante, efficace, accessible et reconnaissable." C’était d’ailleurs l’une des recommandations formulées par le Plan Qualité Tourisme réalisé en 2016-2017, c’est pourquoi elle s’est lancée dans la création d’un nouveau logo. Ce dernier est censé mettre en avant les points forts de la ville au niveau touristique et améliorer sa visibilité. " Notre image manquait un peu de dynamisme", admet le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus.

Le vert est prédominant sur ce logo. " Nous avons une commune très verte, nous n’avons que 7% de notre territoire qui est construit. Nous avons également des éléments de patrimoine exceptionnels, comme l’église Saint-Martin. Nous avons voulu prendre ce qu’on appelle en anglais, la skyline, la ligne d’horizon, la première chose que l’on voit quand on vient de Bruxelles ou de Luxembourg, tout cela dans un paysage vallonné qui représente véritablement notre ville d’Arlon", précise le bourgmestre d’Arlon.

Pour aboutir à cette nouvelle identité graphique, la ville a travaillé avec la société Common Paradox, associée à Vous Agency, sur base d’une participation citoyenne.