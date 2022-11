Un nouveau livre sur Genesis

Un nouveau livre couvrant les 50 ans de carrière de Genesis, Play Me My Song – The Music Of Genesis de Philip Stichtenoth, sera publié par Wymer Publishing le 17 mars.

"Selon presque tous les critères, Genesis est l’un des groupes de rock les plus populaires, les plus influents et les plus durables de tous les temps", déclarent les éditeurs. "Naturellement, la carrière de plus de cinquante ans du groupe a également donné lieu à toutes sortes de publications connexes : certaines critiques, d’autres biographiques et d’autres encore purement informatives. Tout cela est bien beau, mais que se passerait-il si ces idées n’étaient pas forcément distinctes ? Et si un seul livre pouvait en quelque sorte tout rassembler ? "

"Play Me My Song brouille les frontières traditionnelles de la littérature musicale, abordant la musique et l’histoire de Genesis sous une multitude d’angles pour proposer quelque chose à la fois vraiment unique et profondément complet."

Ce livre de 538 pages, de format poche, est composé d’essais détaillés, dans des styles différents, de chaque chanson et album du catalogue de Genesis. Play Me My Song mêlera également des histoires de chansons, des analyses musicales, des critiques, des récits autobiographiques, et "un soupçon de pure folie pour créer quelque chose d’extraordinaire".

Vous pouvez pré-commander Play Me My Song – The Music Of Genesis ici.

Au mois de septembre, Phil Collins et Genesis ont vendu leur catalogue pour plus de 300 millions de dollars.