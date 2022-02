Un nouveau livre posthume pour Leonard Cohen

Une fiction des débuts de Leonard Cohen, qui n’a jamais été publiée jusqu’ici, va apparaître dans le livre A Ballet of Lepers : A Novel and Stories, le 11 octobre prochain via Grove Press.

On trouvera dans l’ouvrage plusieurs courtes fictions, une émission radio et l’écrit qui donne son nom au livre, A Grove of Lepers.

Ces écrits de Leonard Cohen datent tous de la période entre 1956, lorsqu’il vivait à Montréal, et 1961, où il ira s’installer sur l’île d’Hydra en Grèce.

Nous n’avons pas beaucoup plus d’infos sur l’intrigue pour l’instant, mais A Grove of Leper est annoncé dans le communiqué de presse comme "sans aucun doute le meilleur roman" de Leonard Cohen, selon le principal intéressé, encore au-delà de son livre de 1963, The Favorite Game.

Il s’agira du deuxième livre posthume, après The Flame, une collection de poésies, de notes, de paroles, et de dessins, sorti en 2018. L’année suivante Thanks for the Dance, un album posthume, cette fois, nous arrivait.