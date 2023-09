Un nouveau lieu hybride dédié à la culture urbaine a ouvert ses portes à Liège

En date du 16.09.23 a été inauguré le nouveau centre urbain dirigé par l'asbl “Back To The Culture” qui s’associe au projet JACADI du Comptoir des Ressources Créatives (CRC).

Le hall omnisports de l’ancienne école a été transformé en un lieu hybride, mêlant l’art, le sport et la culture Hip-Hop. Il s'agit d'un duo de passionnés qui se donnent à la tâche Jamel Benchegra - B-Boy du crew Prizon Break Rockerz et Jessica Amico - artiste visuelle aux multiples facettes.

Certains éléments de l'Omnisports ont été maintenues pour créer un lieu multidisciplinaire, chaleureux et inspirant où l'art a une place prépondérante. La persévérance du duo responsable a permis de motiver certaines entreprises à se joindre au projet en tant que sponsors ou partenaires.

Certains artistes de renommée internationale tels que Jaba, David Bruce, Them 84, Razek & Raione, ont participé au projet à leur façon en intégrant leurs fresques

dans la scénographie du lieu.

La volonté de l'association est surtout d’ouvrir et partager au maximum ce local pour permettre à la communauté de profiter du lieu et de son atmosphère.

Il est déjà mis en place des entraînements sportifs et des workshops donnés par des professeurs professionnels accessibles à toutes et tous et ce pour des jeunes déjà à partir de 6 ans.

Ce lieu hybride va plus que certainement faire parler de lui dans un futur très proche et on ne peut que se réjouir de voir de telles initiatives se mettre en place tant pour la génération en place que la future génération mais aussi pour la sauvegarde d'une culture qui est hélas parfois mise à toutes les sauces erronément.

Check et abonne-toi sans plus tarder aux réseaux de "Back to the Culture":

Instagram : @backtotheculture.asbl

Facebook : Back To The Culture Asbl

et n'hésite pas de contacter les responsables pour toute question, projet ou partages: info.backtotheculture@gmail.com

Adresse: L'ancienne école ICADI, 76 rue de Fragnée à Liège | à proximité de la gare des Guillemins.

Let's keep the Culture alive !