Un "Nouveau Kazakhstan": la promesse du président plus grand pays d’Asie centrale

"Les précédentes élections de 2019 se sont déroulées au moment où l’ancien président Nazarbaïev avait décidé de se retirer, explique Jean de Glignasty, enseignant, directeur de recherche à l’Institut des Relations internationales et stratégiques (IRIS) et ambassadeur de France à Moscou entre 2009 et 2013. Nazerbaïev a mis le pied à l’étrier à son protégé, Kassim-Jomart Tokaïev, qui était un brillant élément de son administration, et qui lui semblait être un homme qui préserverait les acquis de sa famille et de son pouvoir. Mais Tokaïev est une personnalité forte, et il a très rapidement essayé de prendre ses marques au pouvoir. Même si la séquence des événements en janvier 2022 n’est pas totalement lisible, s’agissait d’abord d’émeutes sociales puisque c’était le prix du gaz liquéfié pour les voitures qui étaient trop chères, celles-ci ont rapidement dégénéré en émeutes des partisans de Nazarbaïev qui se sentaient écartés du pouvoir. Ils ont forcé Tokaïev à faire appel à la Russie ou plus exactement au Traité d’Organisation de la sécurité collective, qui a envoyé 5000 hommes pendant pour remettre de l’ordre."

La rupture est donc consommée, et le président Tokaïev, après avoir éliminé en douceur les précédentes équipes, avait donc besoin de refonder sa légitimité, avec de nouvelles élections, et une nouvelle constitution, qui, elle, a été adoptée lors d’un référendum en juin dernier.