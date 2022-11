Un nouveau jeu sort sur Game Boy 30 ans après les débuts de la console

Le jeu raconte le voyage de Magic et Legend à travers le temps et comment ils ont combattu les envahisseurs pour préserver l’histoire. Les personnages ont des capacités uniques et les joueurs ont la possibilité de changer de personnage à tout moment.

Classé dans le genre de l’action-platformer, ce jeu revient donc à la base du médium puisqu’il s’agit ici d’emmener votre équipe jusqu’à la fin d’un niveau qui défile vers la droite, à la manière d’un Super Mario Bros. Il revient aux bases mais ne s’en contente certainement pas ! Plus de 30 ans après le premier jeu Game Boy, les studios ont pu développer de nouvelles mécaniques de jeu et rendre ainsi les niveaux bien plus complexes que ce qu’il se faisait à l’époque.