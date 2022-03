Un nouveau jeu pour les fans de Weezer

Weezle fonctionne à la façon du jeu Wordle en donnant aux joueurs six chances de deviner un mot de cinq lettres. Des couleurs sont utilisées pour indiquer une bonne lettre au bon endroit, une bonne lettre au mauvais endroit ou bien une mauvaise lettre. Bien que Cuomo n’a pas détaillé la liste de mots, Weezle est certainement lié au groupe Weezer. Découvrez l’application ici.

Ce n’est pas la première innovation technologique de Cuomo. En effet, en janvier dernier, le frontman de Weezer a fait naître une plateforme de streaming pour héberger des milliers de démos de Weezer intitulée "Weezify". Les titres avaient originellement été édités en 2020 dans le cadre du “web programming class”. La collection de démos couvre l’intégralité de la carrière du groupe, et même de la période pré-Weezer de Rivers Cuomo, jusqu’à l’album de 2017, Pacific Daydream. Il a donc mis en place une application pour pouvoir écouter facilement tous ces morceaux et il l’a appelée "Weezify". Elle est à télécharger via l’Apple Store et Google Play.

Weezer a célébré ses 30 ans en février. À l’occasion de cet anniversaire, le groupe a posté sur Instagram une photo souvenir de ses débuts. Weezer s’est souvenu du premier jour de répétition, et promet aussi une prochaine année "fascinante" autour du groupe.