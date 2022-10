Un nouveau gouvernement en Suède, soutenu par l’extrême droite, qui valide la construction de réacteurs nucléaires.

"Les Modérés (conservateurs), les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux vont former un gouvernement et coopérer avec les Démocrates de Suède au Parlement", a déclaré le chef du parti conservateur des Modérés, Le Premier ministre pressenti Ulf Kristersson lors d’une conférence de presse.

Après huit ans de gouvernement social-démocrate, la droite revient ainsi aux commandes en Suède au terme d’un rapprochement sans précédent avec les Démocrates de Suède (SD), grands vainqueurs des élections du 11 septembre avec un score record de 20,5% des voix. S’il n’entre pas au gouvernement – une option rejetée par les autres partis de droite – , le parti mené depuis 17 ans par Jimmie Åkesson est la principale force parlementaire de la nouvelle majorité et la deuxième du pays, avec 73 sièges.

Un vote pour désigner le Premier ministre doit avoir lieu lundi.