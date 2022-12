Un nouveau gouvernement à droite toute en Israël

C'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Benjamin Netanyahu renoue avec le pouvoir après un an et demi d'opposition. Le premier ministre a présenté son équipe ministérielle ce jeudi matin. La coalition dispose de la majorité des sièges et couvre tout la droite du parlement israëlien.

Aux côtés du Likoud du premier ministre, on retrouve le parti "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich et "Force juive" d'Itamar Ben Gvir, connus tout deux pour leurs propos anti-palestiniens. Le parti "Noam" d'Avi Maoz est aussi dans la majorité. Son responsable s'affiche ouvertement anti-LGBTQ. Par contre, le nouveau président de la Knesset sera Amir Ohana, ouvertement homosexuel.

Netanyahu a notamment annoncé la nomination de l'ex-ministre du Renseignement Eli Cohen à la tête des Affaires étrangères. À la défense, ce sera Yoav Gallant, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée.