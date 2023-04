Un nouveau gestionnaire pour la Halle aux Foires de Libramont

C’est, désormais, la société Gadice qui prend en charge la gestion de la Halle aux Foires de Libramont. Elle se compose de cinq personnes actives dans l’événementiel depuis des années comme Jean-Noël Grandjean et Anne Weberg pour lesquels il s’agit d’une nouvelle étape.

Une équipe au " taquet "

"Nous sommes très enthousiastes car nous sortons de 25 années de travail à deux avec une collaboration avec des indépendants, précise Anne Weberg. Ici, nous allons nous retrouver à 5 personnes qui vont travailler de manière équitable dans un projet commun pluridisciplinaire. Nous avons toutes et tous notre corde à apporter à l’arc de la Halles aux Foires et du Hall sportif. Nous sommes une bonne équipe et nous nous entendons fort bien. Nous allons nous mettre tous ensemble pour que cela fonctionne le mieux possible".

L’équipe se compose également de Virgine Colaux, Dimitri Defosse et Cédric Martin. Cédric qui parle, lui, d’une très belle opportunité. "Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous avons une belle expérience dans le secteur. Cela change l’approche du métier dans le sens où nous n’allons pas faire que de la technique mais aussi de la gestion dans le sens le plus large du terme. Il y a de l’excitation autour du projet mais il faut rester focus car nous avons un peu tendance à nous éparpiller. Il faut se canaliser et trouver nos marques mais l’énergie est bien là".

De nouveaux objectifs

Le défi pour Anne Weberg est de redynamiser le centre. "Il y a aussi le fait que nous ne rajeunissons pas et que nous aimerions, tout doucement, diminuer notre activité itinérante en Province du Luxembourg et ailleurs. Nous pouvons mettre nos compétences au service d’un autre projet où nous nous retrouvons à 5. Nous allons pouvoir nous reposer sur des idées nouvelles et sur des personnes jeunes et motivées. Dans les faits, nous aimerions peut-être lancer les Fêtes de la Musique à Libramont. On peut envisager plein de choses comme le projet du fourneau Saint-Michel, qui n’existe plus, pour lequel il n’y a plus de budget au niveau de la Province. Pourquoi ne pourrions-nous pas initier cela à Libramont, en centre Ardennes ? D’autant que la commune a un très beau projet pour la place de Libramont".

Pour Cédric Martin, il faut tout d’abord se familiariser avec tout ce qui existe et se fait depuis des années dans cette institution de Libramont. "Au fil du temps, dès l’année prochaine, nous aimerions mettre en place des évènements que nous allons créer et aussi faire venir des évènements existants ailleurs. Nous avons plein d’idées qui nous passent par la tête. Nous pensons à des concerts et des spectacles de grande envergure. Mais tout cela doit être étudié car il y a toujours des plans de sécurité ainsi que des concertations avec la commune".

Un peu tôt pour évoquer beaucoup de nouveaux projets mais Jean-Noël Grandjean sait déjà ce qu’il souhaiterait faire. "Le but est aussi, à terme, de rapatrier tout ce qui est technique de chez nous vers la Halle et de proposer aux gens des organisations clé sur porte que l’on pourrait aussi proposer aux organisations locales. J’aimerai rassembler ce qui est école de danse ainsi que les spectacles au niveau des écoles et faire un kit technique qui permettrait de ne plus aller, par exemple, à Rouvroy et de faire des spectacles annuels. Tout cela doit pouvoir se caler dans l’agenda en accomplissant des efforts, de notre côté et celui des écoles. Le but est de proposer à Libramont, avec un tel outil, une infrastructure qui tienne la route".

Mais pas question, pour Jean-Noël Grandjean, de concurrencer les outils existants, ni de faire ce que font très bien le LEC et le centre culturel.

La nouvelle équipe qui gère à la fois la Halle aux Foires et le hall sportif accueillera, le dernier week-end de mai, les championnats de Belgique de gymnastique.