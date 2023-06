Un nouveau format d’info RTBF sur YouTube, "L’international en clair" avec cette question : Trump ira-t-il en prison ?

Donald Trump peut-il devenir président et être en prison ?

Maintenant, la grande question est de savoir si Trump peut quand même se présenter à l’élection présidentielle et devenir président… En étant inculpé, voire en étant en prison. Eh bien, étonnamment, la réponse est oui. Selon la législation américaine, rien ne l’empêche de faire campagne et d’être élu président, même s’il est derrière les barreaux. Ce serait un scénario inédit, voire catastrophique pour les Etats-Unis. Mais c’est bien possible.

Et là vous allez me dire, mais s’il est président, il peut se gracier lui-même et donc sortir de prison ? Eh bien, oui… Et non. Ça dépend des cas. S’il s’agit de l’affaire des documents secrets, qui sera jugée au niveau fédéral, il pourrait effectivement s’accorder une grâce présidentielle. Mais s’il s’agit de l’affaire Stormy Daniels, qui sera jugée dans l’État de New York, il ne pourrait pas se gracier lui-même.

Fin de l’histoire ? Trump pourrait donc se présenter comme président quoi qu’il arrive ? Hé bien non.

L’affaire du Capitole

Il y a une exception importante à prendre en compte : l’affaire du Capitole. Je vous explique. Après que les partisans de Trump ont attaqué le siège du Congrès le 6 janvier 2021, une commission parlementaire a enquêté sur le rôle de Trump. Elle a conclu que l’ancien président avait encouragé ses partisans. La commission a recommandé que la justice fédérale le poursuive pour incitation à l’insurrection.

Et ça, c’est la plus lourde menace contre lui. La Constitution américaine est claire, si Trump est condamné pour ce crime, il ne pourra pas être élu président. Mais on n’y est pas encore, car pour l’instant, Trump n’est pas inculpé dans cette affaire du Capitole.

Donc, pour résumer, il est inculpé dans les affaires de Stormy Daniels et celle des documents secrets. Et il reste présumé innocent. Il n’est pas inculpé dans l’affaire du Capitole. Par contre, il fait l’objet d’autres enquêtes, notamment en Géorgie.