Un nouveau festival pour mettre à l’honneur le wallon, du 16 au 20 mars, à Ciney.

Ce lundi 14 mars, l'émission radio "Stoemp, Pèkèt..et des rawettes" vous fera découvrir le tout nouveau festival de Ciney, "Choûtoz one miète" qui se tiendra du 16 au 21 mars. Il s'agit d'un événement dédié au wallon, il a vu le jour grâce à la collaboration entre la Ville de Ciney, son Centre culturel et la télévision locale, Matélé.

Durant cinq jours, toute la Ville résonnera aux sons du wallon, de sa saveur et de sa diversité que ce soit sur Matélé, sur la scène du théâtre du Centre culturel et dans la Ville de Ciney et ses villages.

Ce festival a été créé pour concrétiser plusieurs objectifs importants pour la Ville : la mise en valeur du wallon, précieux patrimoine en Fédération Wallonie-Bruxelles, la rencontre de toutes les générations autour de cette belle langue régionale.