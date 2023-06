Un nouveau festival de BD à Bruxelles met en valeur les artistes locaux

Si l'on vous dit BD, vous pensez peut-être à Jean Van Hamme, Albert Uderzo, Hergé, Peyo ou encore René Goscinny. Oui mais connaissez-vous aussi Léonie Bischoff, Elodie Shanta, Max de Radiguès ou encore Gérard Goffaux ? C’est important de les mettre en lumière pour les organisateurs d’un tout nouveau festival de bande-dessinée à Bruxelles.

Les rendez-vous BD de Saint-Gilles

Cet événement est le fruit de l’imagination et de la passion de 2 libraires qui ont de la bouteille. Cela fait plus de 15 ans qu’ Antonin Mottais et Anthony Habrant de la Libraire BD WEB officient dans le domaine.

Ce festival de BD est entièrement gratuit et a pour but de promouvoir la création artistique au sein de la commune de Saint-Gilles.

Il répond à une demande grandissante du public d’assister à des animations culturelles diversifiées.

L’objectif est également de présenter les travaux des jeunes artistes à travers une mise en avant du fanzinat (ce sont en général des étudiants qui font de l’auto-édition, qui impriment et vendent eux-mêmes leurs oeuvres via une forme de circuit alternatif) et des étudiant.e.s en bande dessinée à Saint-Luc, mais également toute la scène indépendante.