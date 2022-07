Un nouveau duo sur Tipik en Radio !

Tipik est ravi d’accueillir Samy et Lou à l’antenne. Un "nouveau" duo, mais un duo qui se connait bien puisqu’ils ont déjà travaillé ensemble pendant plusieurs années.

Samy et Lou-Marine partageront toute leur good vibe dans ce nouveau rendez-vous quotidien. Avec l’auditeur, toujours au centre de l’émission, ils parleront musique et pop culture pour décompresser et passer un bon moment en fin de journée. Le tout dans la bonne humeur et le meilleur de la playlist de Tipik.

Parmi les autres nouveautés, Cédric-Jean sera de retour en journée ! Animateur de talent et d’expérience, il accompagnera les auditeurs toute la semaine durant la pause de midi pour une tranche musicale vitaminée avec le meilleur de la playlist. Une tranche horaire occupée précédemment par Ivan qui, après de longues années comme animateur de flux musical, souhaite prendre un nouveau tournant dans sa carrière.