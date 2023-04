Un nouveau doublé de Jérémy Doku condamne Angers à la relégation en Ligue 2

Quinze jours après avoir planté un doublé face à Reims, Jérémy Doku a remis le couvert ce dimanche en inscirvant deux buts face à la lanterne rouge Angers. Une contribution déterminante pour permettre à Rennes de s'imposer 4-2 et de consolider sa 6e place au classement de Ligue 1.

Le score était en effet de 2-2 à la pause et Doku a fait la différence en deuxième période en faisant trembler le filet à la 54e et 84e minute de jeu. Le Diable rouge a ainsi marqué ses 4 et 5e but en Ligue 1 cette saison.

Autre Belge sur la pelouse ce dimanche, Arthur Theate était lui aussi titulaire. Il a quitté le terrain à la 76e minute de jeu.

Cette victoire de Rennes a définitivement condamné Angers, bon dernier avec 14 points, à la relégation en Ligue 2.