Un nouveau documentaire sur la vie de de Brian Jones, défunt membre des Rolling Stones

Magnolia Pictures a partagé la bande-annonce officielle de The Stones and Brian Jones. Le prochain documentaire, réalisé par Nick Broomfield, sera projeté en salle pour une seule nuit le 7 novembre avant d’être disponible sur les plateformes de streaming le 17 novembre.

À l’aide d’interviews et d’images d’archives récemment retrouvées, The Stones and Brian Jones raconte comment un jeune Brian Jones de 19 ans a formé les Rolling Stones et a ensuite changé le cours de l’histoire du rock. Les quelques scènes de la bande-annonce montrent clairement que Brian Jones était motivé par son propre amour de l’art. Un journaliste lui demande ce qu’il faisait avant de rejoindre le groupe, ce à quoi il répond poliment : "Eh bien, je traînais un peu partout en attendant que quelque chose se passe, en fait".

Selon la description officielle du film, "The Stones and Brian Jones explore le génie musical créatif de Brian Jones, clé du succès du groupe, et découvre comment le fondateur de ce qui est devenu le plus grand groupe de rock 'n' roll au monde a été laissé dans l’ombre de l’histoire."

"Les Rolling Stones ont eu une influence majeure sur mes années de formation", déclare Broomfield dans un communiqué de presse. "Brian et Mick [Jagger] étaient des héros de l’époque, leur rébellion et le fait qu’ils ne respectaient pas les règles étaient une grande source d’inspiration pour nous. Faire ce film a été pour moi l’occasion de me pencher sur cette période de formation jusqu’au choc de la mort de Brian en 1969, le moment le plus sombre de l’histoire des Stones, où les choses ont changé".

Découvrez la bande-annonce de The Stones and Brian Jones ci-dessous.