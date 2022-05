Un nouveau documentaire sur Elton John, réalisé par son mari

Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend, est le titre de ce nouveau documentaire consacré à la star.

Co-réalisé par R.J. Cutler et le mari d’Elton John, David Furnish, le film se concentre sur la tournée d’adieu, mais avec des incursions dans la période 1970-1975, pendant laquelle Elton John sortira dix albums et décrochera ses plus grands hits. Des images inédites de concerts de ces cinquante dernières années y seront intégrées, tout comme des notes manuscrites d’Elton John et des vidéos actuelles du musicien et de sa famille.

La date de sortie n’est pas encore clairement définie mais le film devrait intégrer le circuit des prochains festivals, et être projeté au cinéma de manière limitée. On sait déjà qu’il sera diffusé en exclusivité sur Disney+.