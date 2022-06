Un nouveau documentaire devrait ravir les fans de Wham !

Andrew Ridgeley, qui était l’acolyte de George Michael dans le groupe des années 80, est à l’origine de ce projet qui dévoilera des détails, des images des coulisses, et l’histoire des hauts et des bas du groupe, de sa célébrité, et bien sûr de la vie et la de la carrière de George Michael.

Selon Metro: “C’est un projet vraiment enthousiasmant, et ils y mettent beaucoup d’énergie. Andrew est également très enthousiaste à l’idée de revenir sur ses années avec George dans le groupe, même si, bien sûr, ce sera doux-amer pour lui. "

On ne sait pas encore à quel moment la plateforme Netflix sortira le documentaire, le projet en étant encore à ses débuts.