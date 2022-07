On sait que Brian May est un astronome passionné de longue date, en plus d’être diplômé en astrophysique. Graham Gouldman, de son côté, partage cette passion, ce qui a poussé les deux hommes à travailler ensemble sur une chanson qui marquerait ce moment historique.

"Floating In Heaven" a été écrit et chanté par Graham, avec Brian May à la guitare et au chant. Il est sorti en même temps que les toutes premières images du télescope.